السعودية اليوم / سمو محافظ الخرج يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالرياض



الخرج 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مقر المحافظة اليوم, مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، يرافقه مسؤولي الإدارة وقيادات المنشآت التدريبية بالمحافظة.

واطلع سموه على أبرز الخطط المستجدات والإنجازات للمنشآت التدريبية بالمحافظة, مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل في مختلف الأعمال والمهن، وضرورة مواكبة التخصصات لمتطلبات سوق العمل.

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15:39ت م

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