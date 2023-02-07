السعودية اليوم / ضمن "مؤتمر ليب".. وزارة الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر منصة أبشر خلال السعودية اليوم 2022م



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

تشارك وزارة الداخلية في معرض

وتستعرض منصة أبشر خلال مشاركتها العمليات التي نفّذتها خلال عام 2022م، وتجاوزت أكثر من 128 مليون عملية بمعدل نمو أكثر من 51% تضمّنت أكثر من 38 مليون عملية مؤتمتة دون زيارة ويتم تنفيذها فوريًا بمعدل نمو وصل إلى 13% مقارنة بعام 2021، أبرزها تنفيذ 1,116,999 عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي، و6,794,934 عملية إصدار وتجديد الإقامة، وتقديم 402,343 طلب تقرير مقيم، وتجديد 947,324 رخصة سياقة، وتجديد 1,205,117 رخصة سير مركبة، وإجراء 130,439 مبايعة مركبات، و1,078,666 عملية تحقق من صلاحية الهوية، وتجديد 141,080 بطاقة هوية وطنية إلكترونيًا، وإصدار 118,095 سجل أسرة، كما تم إجراء 2,572,526 عملية طلب توصيل بالبريد، و70,478 عملية استفسار عام عن البصمة.

وتقدم "أبشر" العديد من الخدمات الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي، أبرزها: إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.

// انتهى //

15:38ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واستشارك وزارة الداخلية في معرض السعودية الرقمية في مؤتمر ليب23 وتستعرض أبرز خدماتها الإلكترونية من خلال منصة أبشر، التي تقدم أسهل وأسرع الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوّار عبر أكثر من 350 خدمة.وتستعرض منصة أبشر خلال مشاركتها العمليات التي نفّذتها خلال عام 2022م، وتجاوزت أكثر من 128 مليون عملية بمعدل نمو أكثر من 51% تضمّنت أكثر من 38 مليون عملية مؤتمتة دون زيارة ويتم تنفيذها فوريًا بمعدل نمو وصل إلى 13% مقارنة بعام 2021، أبرزها تنفيذ 1,116,999 عملية إصدار وتجديد الجواز السعودي، و6,794,934 عملية إصدار وتجديد الإقامة، وتقديم 402,343 طلب تقرير مقيم، وتجديد 947,324 رخصة سياقة، وتجديد 1,205,117 رخصة سير مركبة، وإجراء 130,439 مبايعة مركبات، و1,078,666 عملية تحقق من صلاحية الهوية، وتجديد 141,080 بطاقة هوية وطنية إلكترونيًا، وإصدار 118,095 سجل أسرة، كما تم إجراء 2,572,526 عملية طلب توصيل بالبريد، و70,478 عملية استفسار عام عن البصمة.وتقدم "أبشر" العديد من الخدمات الإلكترونية لقطاعات الأفراد والأعمال والحكومي، أبرزها: إصدار بدل فاقد وتجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، وإصدار وتجديد الجواز السعودي ومبايعة المركبات إلكترونيًا ومزاد اللوحات الإلكتروني والوثائق الرقمية والتحقق منها، وإسقاط المركبات وتسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين، عن طريق تمكين الذكاء الاصطناعي من أتمتة عدد من الإجراءات وخدمة المستفيدين بموثوقية وأمان متقدم في تطبيقات أبشر على الأجهزة الذكية.// انتهى //15:38ت م0137

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ضمن "مؤتمر ليب".. وزارة الداخلية تستعرض خدماتها وإنجازاتها عبر منصة أبشر خلال السعودية اليوم 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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