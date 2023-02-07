السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، استعرض خلالها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

وفي مُستهل الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة، جاء ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع المذكرة.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في حكومة باربادوس للتعاون في مجال السياحة، وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها حيال مشروع مذكرة التفاهم تلاه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.

ما صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال السياحة، وذلك عقب أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة قدمه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.

إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال السياحة، حيث جاء قرار المجلس بعد أن قدم رئيس لجة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع المذكرة.

كما أصدر المجلس في ذات الجلسة قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها الذي تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن مشروع المذكرة.

وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، حيث اتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع المذكرة، قدمه تحت قبة المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

// انتهى //

15:38ت م

0136



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسعقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، استعرض خلالها عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.وفي مُستهل الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ولجنة الشؤون الدينية التابعة لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع المذكرة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، والاتحاد النسائي العام في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة، جاء ذلك بعد أن قدم رئيس لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالله آل طاوي تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع المذكرة.ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في حكومة باربادوس للتعاون في مجال السياحة، وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها حيال مشروع مذكرة التفاهم تلاه تحت قبة المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.ما صوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي للتعاون في مجال السياحة، وذلك عقب أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروع المذكرة قدمه رئيس اللجنة ناصر الدغيثر.إلى ذلك وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال السياحة، حيث جاء قرار المجلس بعد أن قدم رئيس لجة الثقافة والرياضة والسياحة ناصر الدغيثر تقرير اللجنة ورأيها بشأن مشروع المذكرة.كما أصدر المجلس في ذات الجلسة قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وذلك بعد أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها الذي تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، بشأن مشروع المذكرة.وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، حيث اتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع المذكرة، قدمه تحت قبة المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.// انتهى //15:38ت م0136

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.