السعودية اليوم / الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري يستقبل الملحق العسكري الأردني لدى المملكة



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم الملحق العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والمملكة الأردنية.

واستمع العميد العلاوي لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إليه والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة, منوهاً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافةً الى مجالات عمله المختلفة.

// انتهى //

15:14ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي اليوم الملحق العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية العميد الركن فخري ياسين العلاوي.وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والمملكة الأردنية.واستمع العميد العلاوي لشرح عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إليه والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة, منوهاً بما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافةً الى مجالات عمله المختلفة.// انتهى //15:14ت م0132

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