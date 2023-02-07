السعودية اليوم / "شخصيات نسائية ملهمة " جلسة حوارية في المؤتمر والمعرض الدولي للعلوم



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أقامت كلية العلوم بجامعة الملك سعود اليوم، جلسة حوارية بعنوان "شخصيات نسائية ملهمة" ضمن محور دور المرأة في العلوم" بالمؤتمر والمعرض الدولي للعلوم ICES2023 في دورته الخامسة، بحضور عميد الكلية الدكتور زيد آل عثمان، ووكيلة الكلية الدكتورة ريم العجمي.

وشاركت بالجلسة النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتورة نجاح عشري، والرئيس التنفيذي لشركة وصاية لإدارة الاستثمار شيلا الرويلي، وأستاذ علوم الحياة (بيئة وتلوث) في الجامعة المستنصرية بالعراق الدكتورة ريام عجمي, وأدارتها أستاذ علم الوراثة في قسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة الملك سعود الدكتورة انتصار السحيباني.

واستعرضت الجلسة أبرز المحطات في سيرة المشاركات المهنية وخدماتهن الوطنية، والتحديات التي واجهتن في بناء مسيرتهن ووسائل تجاوزهن لها، والصورة والرؤية المستقبلية للمرأة والعلوم.

وأوضح الدكتور آل عثمان لـ"واس" أن هذا المؤتمر جاء مواكباً لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في التنافسية العالمية بمجال البحث والتطوير، حيث ناقش مجموعة من المحاور الأساسية التي تخدم المملكة والعالم في المجالات الحيوية المتنوعة، مبيناً أن المؤتمر حرص على استضافة متحدثين متميزين ومنهم الحاصلين على جوائز في مجالات العلوم.

من جانبها أفادت الدكتورة عجمي أن المؤتمر حرص على أهمية إبراز دور المرأة في العلوم، حيث تضمن المحور ١٤ مشاركة متنوعة، إضافة إلى جلستين حواريتين ناقشتا موضوعات تخدم المحاور العامة للمؤتمر في العلوم كما قدمت رسالة واضحة للوصول إلى التميز والإبداع.

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15:07ت م

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