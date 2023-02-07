شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من الشناوي على مواجهة الريال المنتظرة فى مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الحارس المصري الدولي محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي المصري، عن مواجهة الفريق لمنافسه ريال مدريد، فى الدور قبل النهائي من منافسات البطولة، حيث أكد أن دائمًا القرعة تقع بالفريق فى مثل هذه المواجهات الصعبة، فى تلك المرحلة من البطولة.

وأضاف الشناوي أنه سعيد من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، ولكن طموح الفريق هذا العام مختلفا عن السنوات الماضية، حيث أن الفريق يسعي لكسر حاجز المركز الثالث والميدالية البرونزية الذي حصل عليها الفريق فى آخر مشاركتين خلال الموسمين السابقين.

ويري الشناوي بأن الأهلى قادرًا على تخطي المباراة رغم صعوبتها، حيث أنه ينتظر من الجماهير المغربية والمصرية مساندة الأهلى فى تلك المباراة والتواجد بوفرة عددية فى المباراة لدعم الفريق.



كولر: الأهلى يسعي للوصول للمباراة النهائية

وفى سياق متصل، تحدث كولر عن المباراة، حيث أكد أن الفريق سيسعي لتجاوز الريال وتحقيق الفوز، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، كما يجب عدم المبالغة فى إحترام ريال مدريد خلال المباراة.



موعد مباراة الأهلى وريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره ريال مدريد غدًا الأربعاء، فى الدور قبل النهائي من مونديال الأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.