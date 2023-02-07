شكرا لقرائتكم سيارة الرصد الذكي أبرز تقنيات وزارة النقل في ليب 23 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تشارك عدد من الجهات الحكومية في مؤتمر التقنية السنوي ليب 2023 المنعقد بمدينة الرياض، من خلال أجنحتها التي تستعرض الخدمات الرقمية والتقنية، عبر جناح السعودية الرقمية، ومنها الهيئة العامة للنقل.

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سيارة الرصد الذكي

وتأتي مشاركة الهيئة عبر استعراضها لأبرز تقنياتها الرقمية من خلال مشروعها في الأعمال التشغيلية سيارة الرصد الذكي المجهزة بأحدث التقنيات الرقابية، مشتملة على كاميرا أمامية، وحاسوب ذكي لرصد حالات عدم الامتثال.

وتحتوي السيارة على معالج ذكي مرتبط بالحاسب لرصد جميع السيارات التي تحيط بالسيارة أثناء حركتها وحفظها كمعلومات وجمعها وتحويلها للمعالج باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما يجلب المعلومات من منصة النقل لجميع المركبات التي رصدتها الكاميرا الذكية بالسيارة.

أهمية تقنيات السيارة

وتعود أهمية المعلومات التي تشاركها السيارة لمعرفة المركبات الممتثلة للنظام من غيرها ليتم رصد مخالفات لغير الممتلثة من الأجرة والحافلات، وشاحنات نقل البضائع، بهدف تحسين جودة الحياة، وإثراء تجرية المستفيدين من خدمات النقل العام في كافة مدن ومناطق المملكة.