شكرا لقرائتكم لقطات من أمطار طريف وضواحيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

ووثق العديد من مرتادي موقع تويتر أمطار طريف في مقاطع فيديو نشروها عبر حساباتهم؛ داعين الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.

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وأظهر مقطع فيديو نشره حساب نشامى طريف تصوير عبدالعزيز العوفي، الأمطار الغزيرة فيما تراجعت درجات الحرارة إلى 5 درجات.

حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر منطقتا الجوف والحدود الشمالية باستمرار الرياح النشطة التي ينتج عنها عواصف ترابية تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة.

ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على أجزاء منها كذلك على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز- علقان- الظهر)، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وسماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.