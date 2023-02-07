شكرا لقرائتكم التأمينات الاجتماعية تطلق الإنسان الرقمي أمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أحدث منتجاتها الرقمية الإنسان الرقمي أمين، والذي يمثل مفهومًا جديدًا ونقلة نوعية في خدمة العملاء، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر التقني الأضخم عالميًا ليب.

تدشين الخدمة

وجاء الإطلاق برعاية محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس وبحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عضو مجلس إدارة المؤسسة عبدالعزيز بن صالح الفريح ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان.

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ويعد تدشين الإنسان الرقمي “أمين” تأكيدًا للتوجه الاستراتيجي الذي تتبناه المؤسسة بأن تكون مؤسسة رقمية تقدم خدمات مؤتمتة وفق نموذج تشغيلي رقمي مميز يساهم في تعزيز منظومة الحماية التأمينية في المملكة ويحقق رضا العملاء. كما يمثل أمين توظيفًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمة المميزة لعملاء التأمينات الاجتماعية من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.

خدمة الإنسان الرقمي أمين

وأعرب محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس عن سعادته بإطلاق الإنسان الرقمي أمين، حيث بين أن أمين يعد امتدادًا لهدف المؤسسة بالاستثمار في التقنيات الحديثة التي تخدم العميل وتوفر له تجربة مستخدم سهلة وميسرة تعزز من رضاه. وأضاف: “أمين يمثل أحدث منتجات المؤسسة الرقمية والتي ستأخذ مفهوم خدمة عميل المؤسسة إلى بعد آخر أكثر تطورًا وقدرة على تلبية احتياجاتهم وإنجاز تعاملاتهم بكل كفاءة وفعالية”.

وأوضح النحاس أن أمين عبارة عن إنسان رقمي متطور يتفاعل مع العملاء بالصوت والصورة ويستقبل طلباتهم ويجيب عن استفساراتهم في بيئة رقمية آمنة وموثوقة. وأضاف معاليه أن ما يميز أمين أنه يستطيع خدمة آلاف العملاء في وقت واحد وبذاكرة تحتوي قواعد بيانات ضخمة للإجابة عن كافة الاستفسارات والطلبات، كما أنه يعمل على مدار الساعة دون توقف مما يسهم في زيادة الإنتاجية واختصار دورة العمل لكل المعاملات.

مؤتمر ليب

وذكر محافظ التأمينات الاجتماعية، أنه جاء إطلاق الخدمة في مؤتمر ليب، نظرًا لما يتمتع به هذا المؤتمر الضخم من مكانة عالمية لدى المختصين والمهتمين دوليًا والتي جعلت المملكة محط أنظار العالم في كل ما يتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف: “المؤسسة حرصت على استغلال هذه المناسبة العالمية لإطلاق أمين عبر المشاركة بجناح يستعرض آخر منتجات وخدمات المؤسسة المتطورة كما نسعى لإبراز المبادرات الاستراتيجية التي نستهدفها للتعريف بالمؤسسة كمؤسسة رقمية رائدة في المنطقة تهدف لتحقيق الحماية التأمينية للعملاء عبر منتجات وخدمات تساهم في تعزيز جودة الحياة وزيادة رضا العملاء.

واختتم النحاس بالتأكيد على أن الإنسان الرقمي أمين لن يكون إلا بداية لبناء منتجات وخدمات قادمة تطوع آخر ما توصلت له التقنيات الحديثة في سبيل تقديم القيمة المضافة لعملاء المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.

خدمات تقدمها التأمينات

يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشارك في مؤتمر ليب الدولي في نسخته الثانية والذي يأتي تحت شعار نحو آفاق جديدة بمشاركة أكثر من 700 متحدث ومتحدثة من أكثر من 50 دولة حول العالم يمثلون أهم الشخصيات والجهات العالمية المهتمة في التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. حيث شاركت المؤسسة في المؤتمر في نسخته الأولى والذي دشنت من خلاله منصتها الرقمية المتطورة تأميناتي أعمال، والتي تهدف لتقديم كافة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل بقالب متطور يحقق المرونة والتميز في خدمة العميل.