شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة (لا تشترط الخبرة)، لحملة البكالوريوس، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.