ضبط 630 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر في المدينة المنورة

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه و الزراعة بمنطقة المدينة المنورة ممثلًا بإدارة الأسواق والمسالخ، كمية من اللحوم مجهولة المصدر غير مسجل لها تاريخ صلاحية وذلك أثناء الجولات الميدانية الرقابية. ويقدّر وزن اللحوم المصادرة بـ 630 كيلو جرام، حيث تم تحريزها وعمل الإجراءات المتبعة نظاماً في إتلافها حسب الطرق البيئية المعتمدة، وتحرير محضر مخالفة للمنشأة التي عُثر على اللحوم بداخلها.

من جهة أخرى يواصل فرع الوزارة بالمنطقة متابعة الأنعام المعروضة في الأسواق والكشف البيطري على المسالخ؛ من خلال الفرق الرقابية والأطباء البيطريين، للتأكد من تطبيق كافة الإشتراطات، وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.