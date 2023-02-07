السعودية اليوم / أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى المنظمة



جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، في مكتبه اليوم ، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى المنظمة السفير شائع محسن الزنداني.

وقد أطلع المندوب الدائم معالي الأمين العام على آخر التطورات في الساحة اليمنية، كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الأمين العام على أن الحل السلمي هو المخرج الوحيد للأزمة اليمنية، وذلك في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216.

وأكد معاليه وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع اليمن لرفع المعاناة عن شعبه وتحقيق ما يصبو إليه من أمن وسلام واستقرار وتنمية.

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13:41ت م

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