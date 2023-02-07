السعودية اليوم / 25 قتيلًا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو



واغادوغو 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

قُتل 25 شخصًا في هجوم مسلح شمالي بوركينا فاسو، و22 مدنيًا، وثلاثة عناصر من الشرطة.

وأوضح حاكم المنطقة الكولونيل رودولف سورغو في بيان، أن بلدة باني في محافظة سينو تعرضت لهجوم عنيف شنته جماعات مسلحة.

وأضاف "أن الحصيلة المؤقتة لهذا الهجوم المشين والوحشي تشير إلى سقوط 25 شخصًا، منهم 22 مدنيًا وثلاثة عناصر من الشرطة، إلى جانب وقوع جرحى وأضرار مادية".

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13:28ت م

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