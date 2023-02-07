السعودية اليوم / "كاوست" تبتكر محطة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي



جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أنهت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" مشروعها الابتكاري المتمثل في وحدة متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي؛ حيث تعد هذه التقنية الأولى من نوعها في المملكة، التي تعمل على معالجة مياه الصرف الصحي، وتحويلها بكفاءة إلى مياه قابلة لإعادة الاستخدام للمناطق غير المتصلة بشبكة الصرف الصحي المركزية؛ وذلك عقب جهود بحثية استمرت خمس سنوات في مركز أبحاث تحلية وإعادة استخدام المياه في الجامعة "كاوست"، والشراكة المميزة بين الجامعة وشركة المياه الوطنية.

كما يمكن لهذه التقنية أن تقلل من الطلب على الطاقة بنسبة 50%، وتنتج مياه معالجة ذات جودة مماثلة أو حتى أفضل من تلك التي تنتجها عمليات المعالجة البيولوجية التقليدية، ويتوقع أن تحقق هذه التقنية تأثيرًا ملحوظًا على السكان في المناطق غير المخدومة في المملكة عن طريق خلق وظائف جديدة تدعم الشباب السعودي.

وأوضح نائب رئيس "كاوست" للابتكار الدكتور كيفن كولين، أن تطوير خدمة موثوقة لمعالجة مياه الصرف الصحي هي من أكبر التحديات التي نواجهها اليوم؛ مشيراً إلى أن النظام البيئي للشركات الناشئة ذات التقنية العميقة في "كاوست" أصبح متطورًا إلى الحد الذي مكننا من بناء شراكات قوية مع الحكومة والشركات الراسخة والشركات المنبثقة، والتي تعمل معًا لتقريب هذه الشركات الناشئة من السوق.

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13:24ت م

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