السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار (حركية) عسكر الحارثي، وأعضاء الجمعية.

واستمع معاليه إلى شرح عن أعمال الجمعية وأهدافها في خدمة مصالح ذوي الإعاقة الحركية ومساعدتهم.

// انتهى //

13:24ت م

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