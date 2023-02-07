

جنيف 15 رجب 1444 ه الموافق 7 فبراير 2023 م واس

دعت لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا لاتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة المتضررين من الزلزال ، بما في ذلك وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد لتمكين وصول المساعدات الإنسانية والقيام بجهود الإغاثة على أفضل وجه .

وحثت اللجنة المجتمع الدولي على التحرك بسرعة لتقديم الدعم ، كما دعت جميع الأطراف إلى توفير وصول المساعدات فوراً دون قيود إلى جميع المناطق المتضررة من الزلزال .

وأشارت إلى أن هذا الزلزال سيؤدي إلى تفاقم المعاناة في بلد دمرته الحرب على مدى 12 سنة حيث يوجد ملايين النازحين المتضررين من الزلزال في شمال وشمال غرب سوريا .

وأكد رئيس اللجنة باولو بينهيرو ضرورة الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار ، لتمكين العاملين الإنسانيين من الوصول إلى المحتاجين دون خوف من الهجمات ، مشيراً إلى بقاء العديد من السوريين بلا مأوى بين المباني المنهارة تحت المطر والثلوج وأعداد لا تحصي منهم تحت الأنقاض.

// انتهى //

13:23ت م

0103





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنة الأمم المتحدة بشأن سوريا تدعو لوقف شامل لإطلاق النار لوصول المساعدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.