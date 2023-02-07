السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية



جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اجتماع مجلس نظارة الوقف.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على أعمال أمانة الوقف والمشاريع المنجزة والخطط المستقبلية, كما تمت مناقشة ميزانية العام المنصرم 2022 م، واعتماد ميزانية العام الحالي.

واستعرض المجلس آخر المستجدات المتعلقة بأملاك الوقف في عددٍ من المحافظات، كما جرت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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13:02ت م

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