السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن جلوي يستقبل الرئيس التنفيذي لمطارات جدة والرئيس التنفيذي لشركة خطوط طيران "ويز أير"



جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبو عباة، والرئيس التنفيذي لشركة خطوط طيران "ويز أير" جوزيف فارادي.

واطلع سموّه على عرض موجز عن الخدمات التي تقدمها شركة طيران "ويز أير" مشتملًا على نتائج أعمالها لعام 2022م، والخطة المستقبلية للشركة من خلال التوسع في الوجهات، وكذلك زيادة أعداد المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، دعمًا لمستهدفات السياحة في المملكة العربية

// انتهى //

13:00ت م

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جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن أبو عباة، والرئيس التنفيذي لشركة خطوط طيران "ويز أير" جوزيف فارادي.واطلع سموّه على عرض موجز عن الخدمات التي تقدمها شركة طيران "ويز أير" مشتملًا على نتائج أعمالها لعام 2022م، والخطة المستقبلية للشركة من خلال التوسع في الوجهات، وكذلك زيادة أعداد المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة من خلال مطار الملك عبدالعزيز الدولي، دعمًا لمستهدفات السياحة في المملكة العربية السعودية // انتهى //13:00ت م0091

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