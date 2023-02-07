

دمشق 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا أمس إلى 812 حالة وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة السورية، اليوم، أن حصيلة الضحايا ارتفعت جراء الزلزال إلى 812 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 1449 حالة، في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية.

// انتهى //

12:56ت م

0089





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 812 حالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.