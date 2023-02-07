السعودية اليوم / جامعة جدة تحصل على المركز الأول في أولمبياد التمريض بمنافسة 7 جامعات سعودية



جدة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

حصلت جامعة جدة على المركز الأول في أولمبياد التمريض السنوي الذي أقيم في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بجدة بمنافسة 7 جامعات سعودية.

ومثل الجامعة في أولمبياد التمريض الطالبات المتميزات، سارة الغامدي، ولينا أبو سعود, ودانا حلمي، اللاتي حصلن على المركز الأول بإشراف الدكتورة ألاء مجلد.

وتعد جامعة جدة من الجامعات المهتمة بالعلوم الطبية التطبيقية، حيث يقدم برنامج بكالوريوس التمريض، موادًا تخصصية مثل أساسيات التمريض، وتمريض الأمومة، وصحة الطفل، وتمريض الصحة النفسية والعقلية، والتمريض الباطني والجراحي، والإدارة والقيادة، وتمريض صحة العائلة والمجتمع، والرعاية الأولية.

وقد صممت هذه المقررات بجودة عالية لإكساب الطلبة التعليم والتدريب اللازم لتأهيلهم للخدمة الصحية والمنافسة في سوق العمل.

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12:56ت م

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