شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت في تشكيل الأهلي لمواجهة ريال مدريد في كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ريال مدريد الإسباني

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى:- محمد الشناوي

في الدفاع:- علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – محمد هاني



خط الوسط:- عمرو السولية – حمدي فتحي – أليو ديانج

في الهجوم:- حسين الشحات – احمد عبدالقادر– محمد شريف

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة أمام نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

تاريخ مواجهات الأهلي وريال مدريد الإسباني



والتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني مرة واحدة في تاريخ الناديين.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في عام 2002 بهدف نظيف احرزه اللاعب صنداي من صناعة حسام غالي.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الصعود إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ عدة أيام فوز هام على نظيره نادي اوكلاند سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن الجولة ال 16 من بطولة كأس العالم للأندية.



واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الفوز على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.



وسوف يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



وسوف تنقل المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونادي ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية على قنوات ssc السعودية.