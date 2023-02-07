السعودية اليوم / الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تقبض على مقيم بحوزته (435) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر



أبها 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مقيم من الجنسية المصرية بحوزته (435) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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11:53ت م

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