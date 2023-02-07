السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزر الكوريل الروسية



موسكو 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، في المحيط الهادي بالقرب من منطقة جزر الكوريل الروسية.

وذكرت الهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 189 كيلومتراً عن مدينة سيفيرو كوريلسك، وعلى عمق 42 كيلومتراً.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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11:37ت م

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