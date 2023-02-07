السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الجوف يتسلّم التقرير الختامي لمعرض الطاقة المتجددة



سكاكا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف المشرف العام على معرض الطاقة المتجددة 2023م، الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، حيث تسلّم سموه التقرير الختامي للمعرض الذي نظمته الغرفة التجارية بالجوف خلال الفترة من 23 لغاية 27 يناير من العام الجاري.

واستمع سـموه إلى شرح من رئيس الغرفة عما تضمنه التقرير الختامي للمعرض من معلومات عن تنظيم الحدث والذي أقيم في نسخته الأولى وتحقيقه هدف الربط بين المستثمرين والمجتمع المحلي من جهة وبين المستثمرين والقطاعات الحكومية من جهة أخرى في مجالات الطاقة المتجددة وخلق بيئة استثمارية في هذا القطاع وعرض أحدث المنتجات والابتكارات.

واشتمل التقرير على الفعاليات التي نُظمت خلال المعرض منها الزيارات الميدانية لمشروعات الطاقة المتجددة والدورات والورش التدريبية ومتحف الطاقة ومجلس الطاقة.

كما استعرض التقرير مشاركة الجهات الحكومية المشاركة في هذا الحدث لإبراز اهتمامها في مجال الطاقة المتجددة مثل وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والهيئة

وتطرق التقرير بلغة الأرقام إلى تنفيذ 38 فعالية خلال أيام المعرض الخمسة وعرض ما يزيد عن 200 منتج وتشغيل المعرض بكوادر إدارية وفنية وتنظيمية تجاوزت 80 مشاركاً من الجنسين وتسجيل حضور ومشاركة أكثر من 22 ألف زائر للمعرض، متناولاً التقرير في ختامه قياس مدى رضا الزوار والمشاركين من خلال استبانة تناولت جميع مفاصل العمل في المعرض.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وتقوم بها الغرفة التجارية من خلال تقديمها العديد من المبادرات وتنظيمها معرض الطاقة المتجددة.

وأكد سموه حرص الإمارة على تشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدفع عجلة التنمية ودعم القطاع التجاري في أرجاء الوطن.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف عن بالغ شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على اهتمامه الكبير بأنشطة الغرفة، مؤكداً أن الغرفة ستعمل على دعم وتطوير وتكثيف أنشطتها في سبيل خدمة المنطقة.

// انتهى //

11:21ت م

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سكاكا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتب سموه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجوف المشرف العام على معرض الطاقة المتجددة 2023م، الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، حيث تسلّم سموه التقرير الختامي للمعرض الذي نظمته الغرفة التجارية بالجوف خلال الفترة من 23 لغاية 27 يناير من العام الجاري.واستمع سـموه إلى شرح من رئيس الغرفة عما تضمنه التقرير الختامي للمعرض من معلومات عن تنظيم الحدث والذي أقيم في نسخته الأولى وتحقيقه هدف الربط بين المستثمرين والمجتمع المحلي من جهة وبين المستثمرين والقطاعات الحكومية من جهة أخرى في مجالات الطاقة المتجددة وخلق بيئة استثمارية في هذا القطاع وعرض أحدث المنتجات والابتكارات.واشتمل التقرير على الفعاليات التي نُظمت خلال المعرض منها الزيارات الميدانية لمشروعات الطاقة المتجددة والدورات والورش التدريبية ومتحف الطاقة ومجلس الطاقة.كما استعرض التقرير مشاركة الجهات الحكومية المشاركة في هذا الحدث لإبراز اهتمامها في مجال الطاقة المتجددة مثل وزارة الطاقة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة تنظيم المياه والكهرباء والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وأمانة منطقة الجوف ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إضافة إلى 30 شركة ومؤسسة استثمارية في هذا المجال.وتطرق التقرير بلغة الأرقام إلى تنفيذ 38 فعالية خلال أيام المعرض الخمسة وعرض ما يزيد عن 200 منتج وتشغيل المعرض بكوادر إدارية وفنية وتنظيمية تجاوزت 80 مشاركاً من الجنسين وتسجيل حضور ومشاركة أكثر من 22 ألف زائر للمعرض، متناولاً التقرير في ختامه قياس مدى رضا الزوار والمشاركين من خلال استبانة تناولت جميع مفاصل العمل في المعرض.وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها وتقوم بها الغرفة التجارية من خلال تقديمها العديد من المبادرات وتنظيمها معرض الطاقة المتجددة.وأكد سموه حرص الإمارة على تشجيع أعمال الغرفة والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة لدعم أنشطتها وبرامجها في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدفع عجلة التنمية ودعم القطاع التجاري في أرجاء الوطن.من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف عن بالغ شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على اهتمامه الكبير بأنشطة الغرفة، مؤكداً أن الغرفة ستعمل على دعم وتطوير وتكثيف أنشطتها في سبيل خدمة المنطقة.// انتهى //11:21ت م0060

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.