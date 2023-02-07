السعودية اليوم / تسجيل أكثر من 240 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا



اسطنبول 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

سجّلت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أكثر من 240 هزة ارتدادية في المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا.

وأفاد مدير الهيئة يونس سيزر اليوم أنه تم تسجيل 243 هزة ارتدادية حتى الآن جراء الزلزال الذي وقع أمس، وأسفر عن مقتل الآلاف في تركيا وسوريا.

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11:02ت م

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