السعودية اليوم / بيئة مكة تنهي تخصيص ثلاثة مواقع للتشجير



مكة المكرمة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بمكتب الوزارة بمحافظة القنفذة؛ تخصيص وإصدار صكوك تملك باسم الوزارة لثلاث مواقع؛ لتكون مواقع تشجير حول محطات المعالجة بمحافظة القنفذة.

وجرى تحديد هذه المواقع بمشاركة الجهات المعنية ورفعها مساحيًا، واستكمال إجراءات التخصيص من قبل إدارة الأراضي والمساحة بفرع الوزارة، وذلك بمساحة بلغت ( 3.696.926 ) مترًا مربعًا.

ويأتي الهدف من اختيار هذه المواقع، لأجل الحفاظ على البيئة، وزيادة نطاق المساحات الخضراء، والحد من التصحر، إلى جانب خفض معدلات التلوث البيئي؛ وتحسين المظهر الجمالي، من خلال استغلال المياه المعالجة في التوسع في زراعة الأشجار المناسبة للبيئة من أشجار متنوعة، وذلك دعمًا لمبادرات التشجير .

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10:52ت م

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