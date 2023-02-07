السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب شرقي تركيا



أنقرة 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، ولاية أدي يامان، جنوب شرقي تركيا.

وذكرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أن مركز الزلزال وقع في قضاء غولباشي، وعلى عمق 8.13 كلم.

// انتهى //

10:11ت م

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