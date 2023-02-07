السعودية اليوم / فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالحدود الشمالية تنفذ جولات رقابية على الأنشطة التجارية



عرعر 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية خلال الأسبوع الماضي 206 جولات رقابية.

وشملت الجولات العديد من الأنشطة التجارية بالمنطقة، من أجل التأكد على التزام أصحاب المنشآت بتطبيق أنظمة العمل وقرارات التوطين والقرارات الوزارية.

// انتهى //

10:02ت م

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