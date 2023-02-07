شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يبحث عن رقم غائب الليلة أمام فلامينجو فى مونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد نادي الهلال لخوض تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه نظيره فلامينجو البرازيلي، فى الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، والمقامة فى المغرب، حيث يرغب مسئولي الزعيم فى تحقيق الفوز بتلك المباراة وتحقيق المفاجأة للوصول إلى المباراة النهائية.

حيث لم يسبق لفريق الهلال، أو الفرق السعودية بشكل عام التأهل لنهائي مونديال الأندية. بعدما اكتفي الزعيم بتحقيق المركز الرابع فى المشاركتين السابقتين للفريق فى مونديال الأندية، مما سيجعل فوز الفريق الهلالي الليلة بمثابة مجد للكرة العربية الآسيوي، وضمن تحقيق الميدلية الفضية على أقل تقدير.

فى حين يثق فلامينجو بعد تصريحات مدربه، عن ثقته الكبيرة فى تحقيق اللقب والتتويج بكأس العالم للأندية، وليس فقط تخطي عقبة الهلال الليلة، على الرغم من تأكيده أن مواجهة الزعيم ستكون صعبة للغاية.



دياز: هدفنا الوصول للمباراة النهائية

وأكد دياز أن الهدف الأساسي له وللاعبيه الوصول إلى المباراة النهائية، ومز ثم التفكير فى الحصول على كأس العالم، والذي لن يكون بمثابة المفاجأة إذا قام الفريق السعودي بتحقيقه، فى ظل إمتلاك لاعبيه للإمكانيات الكبيرة.



موعد مباراة الهلال وفلامينجو

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال أمام فلامينجو اليوم الثلاثاء، فى إطار الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.