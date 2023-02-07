شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة فى تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة الريال بمونديال الأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد النادي الأهلى لملاقاة نظيره ريال مدريد، فى مواجهة مثيرة وقوية بين الفريقين، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من منافسات كأس العالم للأندية، حيث يرغب المارد الأحمر فى تحقيق إنجاز جديد يضاف للفريق فى مونديال الأندية، بعد سبع مشاركات سابقة.

حيث فشل الأهلى خلال جميع المواجهات السابقة الوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية، فى الوقت الذي نجح الفريق فى تحقيق الميدلية البرونزية والمركز الثالث فى ثلاثة مناسبات، كأكثر الأندية تحقيقًا للبرونز بتاريخ المسابقة.

فى حين يأمل ريال مدريد فى تجنب المفاجأت، حينما يواجه نظيره الأهلى غدًا فى مونديال الأندية، خاصة أن الفريق القاهري يستعد للقاء بشكل جيد ويمتلك دوافع قوية لتحقيق المفاجأة المدوية والصعودة للمباراة النهائية على حساب الميرنجي.



موعد مباراة الأهلى وريال مدريد القادمة

ومن المقرر أن يلاقي الأهلى نظيره ريال مدريد غدًا الأربعاء، فى الدور قبل النهائي من مونديال الأندية، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل الأهلى المتوقع لمباراة الريال

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- محمد عبد المنعم- محمود متولي- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات- طاهر محمد- بيرسي تاو.