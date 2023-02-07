السعودية اليوم / ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1448 إصابة و769 وفاة



دمشق 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الزلزال في سوريا إلى 1448 إصابة و769 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة السورية في بيان، أن تلك الأعداد تركزت في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس، وذلك في حصيلة غير نهائية.

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