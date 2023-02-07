السعودية اليوم / لجنة السلامه المروريه تعقد اجتماعها بمحافظة بدر



ينبع 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

عقدت لجنة السلامه المروريه بمحافظة بدر أمس, اجتماعا برئاسة محافظ بدر رئيس اللجنه خالد الضويان وذلك بصالة الاجتماعات بالمحافظة وبحضور اعضاء اللجنه.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة رفع كفاءة السلامه الطرقيه لقائدي المركبات واستعراض الحلول الكفيله بتحقيق معايير السلامه والامان لطلاب وطالبات المدارس وكذلك الانسابيه المروريه في محيط المدارس والمرافق التعليمية تبع ذلك جولة ميدانية للجنه على عدد من المواقع والمدارس والطرق الرئيسية .

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09:24ت م

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