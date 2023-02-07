اقتصادي / مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من 3.1% الى 3.35%



كانبيرا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أعلن مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 3.1% الى 3.35%، وهي تاسع زيادة لسعر الفائدة الرسمي في أستراليا على التوالي.

وأفاد حاكم مصرف الاحتياط الدكتور فيليب لوي بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري اليوم الثلاثاء أن رفع سعر الفائدة ضروري لمواجهة أرقام التضخم المرتفعة للغاية.

وقال لوي "مجلس إدارة مصرف الاحتياط ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة".

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