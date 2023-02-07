شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض خوض مباراة سموحة فى الدوري المصري بسبب الأهلى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مصادر صحفية مقربة من مجلس إدارة الزمالك، أن إدارة الفريق ترفض خوض أي مباراة جديدة فى الفترة المقبلة، قبل أن يخوض الأهلى مبارياته المؤجلة بشكل كامل، حيث يري مسئولي الفارس الأبيض أن مشاركة الأخير فى كأس العالم للأندية ليست مبررًا قويًا لتأجيل مباريات الفريق.

كما يري الزمالك أنه طالب بأحد حقوقه المشروعة كونه الفريق حامل اللقب، والمنافس الأول للأهلي على لقب المسابقة، بالرغم من تراجعه الحالي فى ترتيب جدول المسابقة بشكل كبير.

وكان نادي الزمالك أمس أعلن عبر رئيس ناديه عقد اجتماع طارئ، قبل مواجهة سموحة للإستقرار على الإنسحاب من مسابقة الدوري هذا الموسم من عدمه، بعد تنعت بعض مسئولي الاتحاد المصري الواضح فى قيد صفقات الفريق، وفقًا لوجهة نظر مسئولي الأبيض.



إعلامى مصري يدافع على طلب الزمالك

وأكد الإعلامي المصري أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق ومدرب الإسماعيلي الحالي، أن الفريق الأبيض له الحق الكامل فى الإعتراض على عدم مشاركة الفريق فى مسابقة الدوري المصري، قبل خوض الأهلى مبارياته لإرثاء مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين.

حيث برر ميدو الأمر أن الزمالك فريق جماهيري مثله، مثل النادي الأهلى تمامًا، الأمر الذي يستوجب أن تتم المساواة بينهم فى المعاملة أيا كانت المعايير المحددة، سواء بمشاركة الأهلى فى مونديال الأندية من عدمه.