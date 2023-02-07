شكرا لقرائتكم دعم ريف لا يؤثر على أهلية الضمان المطور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مدى تأثير دعم ريف على أهلية الحصول على الضمان المطور.

جاء ذلك ردًا على استفسارات أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، حيث قال الحساب: يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على دعم ريف عند دارسة نتيجة الأهلية, ما لم يتجاوز الدخل الحد المانع للصرف.

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قيمة الاستحقاق

في وقت سابق، أعادت الوزارة التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي عن طريق حاسبة الدعم التقديرية.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، على سؤال حول كم الحد المانع للضمان؟

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

من جهة أخرى، أكد الحساب أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، موضحًا أن دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب.