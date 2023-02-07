شكرا لقرائتكم أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي حال حكم البراءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح المحامي زياد الشعلان، أحقية الشخص في المطالبة بتعويض مالي بعد براءته من القضايا المتهم بها.

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ولاة الأمر

وأكد الشعلان في فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق تيك توك: أحقية الشخص في المطالبة بالتعويض بعد حكم البراءة الذي حصل عليه، مضيفا: لو القاضي درس القضية وأصدر حكما بالبراءة، فمن إنصاف ولاة الأمر أنهم أعطوا حق المطالبة بالتعويض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم تجاهك وبراءتك.

وتابع: النيابة العامة ممثلة عن المجتمع من حقها تحقق وتوقف وترفع الدعوى للمحكمة.