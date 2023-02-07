السعودية اليوم / أستراليا تقدم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا



كانبيرا 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في بيان أن أستراليا ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أسترالي لدعم المتضررين من الزلزال الأخير في تركيا وسوريا.

وقال البيان إن الحكومة الأسترالية ستقدم هذا التمويل الأولي من خلال الصليب الأحمر والوكالات الإنسانية الأخرى للأشخاص والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

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