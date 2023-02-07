اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 71ر 60 نقطة أو ما يعادل 22ر0% ليصل إلى 36ر27754 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 82ر8 نقطة أو45ر0% ليصل إلى 04ر1988 نقطة.

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07:02ت م

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