سياسي / رئيسة الوزراء الإيطالية تبحث مع نظيرها الإثيوبي تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين



روما 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني نظيرها الإثيوبي أبي أحمد الذي يزور روما حاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت ميلوني في تصريحات لها عقب اللقاء إن حكومتها تعمل على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع إثيوبيا، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين.

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06:18ت م

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