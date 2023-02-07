سياسي / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم سقوط مئات القتلى والجرحى جراء زلزال مدمر ضرب تركيا وسوريا وأثار ذعراً واسعاً بين مواطني دول الشرق الأوسط.

واهتمت بتقديم القيادة الباكستانية التعازي لتركيا وسوريا في ضحايا الزلزال، وإرسال باكستان فرقا إغاثية وطبية ومواد إغاثية عاجلة إلى تركيا لمساعدة المتضررين من الزلزال.

وتناولت أنباء توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 600 سلة غذائية في منطقة خيربور بإقليم السند الباكستاني.

وأخبرت عن تراجع سعر الدولار أمس مقابل الروبية الباكستانية وسط توقعات بشأن إحياء برنامج القروض والدعم المالي من الدول الصديقة، وذلك بسبب قبول الحكومة جميع شروط صندوق النقد الدولي، ما عزز سعر عملة الروبية.

وأشارت في الشأن الأمني إلى تبني حركة طالبان باكستان مسئولية تفجير أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان.

وأنبأت عن تعرض المناطق الشمالية من باكستان لموجة جديدة من الأمطار مع تساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى عودة البرد القارس.

وتابعت صحف باكستان في الشأن الإقليمي تطورات الوضع الأمني في أفغانستان وسط أنباء إغلاق بعض الدول سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية بسبب تردي الوضع الأمني.

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06:16ت م

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