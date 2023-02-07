

واشنطن 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أعلنت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور أمس الاثنين نشر فريق للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الكبيرة التي خلّفها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا وأوقع آلاف الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأكدت المديرة باور في بيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدة في التعافي من الزلزال بأي طريقة ممكنة.

وأضافت أن فريق الاستجابة سيعمل بالتنسيق الوثيق مع السلطات التركية على الخطوط الأمامية وكذلك مع شركائنا في الميدان والوكالات الحكومية الأمريكية، مشيرة إلى أن الفريق يقيم الوضع ويحدد الاحتياجات الإنسانية ذات الأولوية ويعمل على توفير البحث والإنقاذ، موضحة أن فريق الاستجابة سينسق مع السلطات التركية والمنظمات الأخرى المستجيبة لتقديم المساعدة المنقذة للحياة.

// انتهى //

04:12ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تنشر فريقا للمساعدة في التعامل مع الخسائر التي سببها زلزال تركيا وسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.