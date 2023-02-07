شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فلامنجو المتوقع لمواجهة الهلال في كأس العالم للأندية.. مُفاجأة في الهجوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر متابعي كرة القدم حول العالم، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره فلامنجو، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد فلامنجو لمواجهة نظيره الهلال السعودي، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال لنصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز أمام نظيره الوداد المغربي، بركلات الترجيح، في ربع نهائي البطولة.

وستنطلق مباراة فلامنجو أمام نظيره الهلال، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل فلامنجو أمام الهلال في مونديال الأندية

ومن المتوقع أن يكون تشكيل فلامنجو لمواجهة نظيره الهلال، كالتالي:

حراسة المرمى: سانتوس

خط الدفاع: أيرتون لوكاس، فابريسيو برونو، فيليبي لويز، جييرمو فاريلا

خط الوسط: إيفرتون ريبيرو، جيرسون سانتوس دا سيلفا، فيكتور هوجو، جيورجيان دي أراسكايتا.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، إيفرتون سبيلونها