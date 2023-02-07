شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مباراة الهلال السعودي أمام نظيره فلامنجو، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة نظيره فلامنجو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتأهل الهلال لنصف نهائي كأس العالم للأندية، عقب الفوز أمام نظيره الوداد المغربي، بركلات الترجيح، في ربع نهائي البطولة.

وستنطلق مباراة الهلال أمام نظيره فلامنجو، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءً بتوقيتمكة المكرمة.

تشكيل الهلال لمواجهة فلامنجو

ومن المتوقع أن يعلن دياز المدير الفني للهلال، عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره فلامنجو، كالتالي:

حراسة المرمى.. عبدالله المعيوف

خط الدفاع.. سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، ناصر الدوسري

خط الوسط.. كويلار، مصعب الجوير، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو

الهجوم.. موسى ماريجا، أوديون إيجالو