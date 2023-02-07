السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد التزامه التام بدعم جهود الاستجابة لكارثة زلزال تركيا



نيويورك 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس الاثنين عن عميق حزنه حيال الخسائر الفادحة في الأرواح التي سببها زلزال تركيا الذي أسفر عن وقوع أكثر من ألفي حالة وفاة ويعد الأقوى في تركيا منذ عام 1939 م.

وأكد غوتيريس في بيان التزام الأمم المتحدة التام بدعم جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن فرق الأمم المتحدة موجودة على الأرض لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدة حيث سارعت بعد أن ضرب الزلزال جنوب تركيا وشمال سوريا إلى حشد استجاباتها الطارئة لمساعدة المتضررين.

وأضاف "نعتمد على المجتمع الدولي لمساعدة آلاف الأسر المتضررة من هذه الكارثة والتي كان العديد منها بالفعل في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في المناطق التي يصعب الوصول إليها".

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