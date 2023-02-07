السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس التركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الجمهورية التركية



الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد:" بلغني بألم نبأ الزلزال الذي ضرب جنوب الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، كما أؤكد لكم وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء في الجمهورية التركية، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه " .

// انتهى //

02:05ت م

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الرياض 16 رجب 1444 هـ الموافق 07 فبراير 2023 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين .وقال سمو ولي العهد:" بلغني بألم نبأ الزلزال الذي ضرب جنوب الجمهورية التركية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، كما أؤكد لكم وقوف المملكة ومساندتها للأشقاء في الجمهورية التركية، متمنياً عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه " .// انتهى //02:05ت م0014

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