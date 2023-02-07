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ضبط مواطن روج المخدرات عبر مواقع التواصل في الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - قبضت مكافحة المخدرات على شخص بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواد مخدرة

وفي التفاصيل، أعلنت شرطة مكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الرياض؛ لتعاطيه وعرضه مواد مخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأشارت الشرطة إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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