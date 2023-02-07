شكرا لقرائتكم مواطن يوثق مشهدًا مريبًا داخل مسبح منزله بالرياض بالتزامن مع زلزال تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مواطن مقطع فيديو كشف شيئًا غريبًا حدث بداخل منزله في الرياض، بالتزامن مع وقوع زلزال تركيا المدمر.

وقال متابعات الخليج 365 خلال مقطع الفيديو: إنه شعر بسقوط جسم ضخم داخل مسبح منزله في الرياض، وبحث ولم يجد شيئًا، فيما كانت المياه تهتز داخل المسبح.

قد يهمّك أيضاً

مشهد مريب

وتابع: الهواء خفيف مستحيل يسوي هذا، وفلاتر المسبح طافية، حتى لو شغالة ما تسوي اندفاع المياه ونزولها، واستعرض صعود المياه على البلاط وعودتها إلى المسبح.

وأضاف: بعد ذلك علمت بحدوث زلزال في تركيا، قلت معقول آثار زلزال في تركيا تصل إلى المياه وأنا في مدينة الرياض، وأكمل: المياه تصعد على البلاط وترجع كأن في واحد سقط في المياه.

وختم متسائلًا: هل ممكن يكون الزلزال أثر على مياه المسبح، الله أعلم طبعًا.

على صعيد متصل، لم يتسنَّ لـ”متابعات الخليج 365” التأكد من صحة الفيديو.