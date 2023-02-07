شكرا لقرائتكم أبرز 10 أحداث شهدتها السعودية خلال 24 ساعة في موجز “المواطن” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا بأبرز 10 أحداث شهدتها المملكة خلال يوم أمس الاثنين 6 فبراير.

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