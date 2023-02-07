شكرا لقرائتكم وزير السياحة يكرم طفلين لاستقبالهما السياح بكرم وحفاوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب أحمد الخطيب، وزير السياحة، عن سعادته بتكريم حسن عواد ويزن عبدالرحمن سكان قرية رحيب في منطقة المدينة المنورة، لاستقبالهما للسياح والزوار بكل كرم وحفاوة.

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وأشار الخطيب، خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أنهما أظهرا أروع الصور للمجتمع السعودي الكريم.

وأضاف: سرني ما بدر منهم تجاه سياح وزوار السعودية.

من جانب آخر، نشر الخطيب لقطات مصورة للحظات التكريم، وسط تفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لكرمهما وموقفهما النبيل.