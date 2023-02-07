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التسوية الودية بعرعر تعيد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317 ألف ريال

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الرياض - محمد الوسيري - تمكنت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل عرعر من استرداد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317000 ريال.

تسوية ودية

وفي التفاصيل، كشفت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أن ذلك جاء من خلال إنهاء دعوى بالصلح، حيث ينص الصلح على إلزام صاحب العمل بتسليم العامل حقوقه البالغة أكثر من (317000) ريال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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